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Шатов провёл 200-й матч за «Зенит»

Шатов провёл 200-й матч за «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» выиграл у «Оренбурга». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 84-й минуте аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси заменил полузащитник Олег Шатов, для которого этот матч стал 200-м в составе питерской команды.

Шатов защищает цвета «Зенита» с 2013 года, а в 2018 году играл на правах аренды за «Краснодар». Ранее он выступал за «Анжи» и «Урал». В нынешнем сезоне Олег принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами, а также забил 1 автогол и получил 1 жёлтую карточку.

Ранее стало известно, что футболист перейдёт в казанский «Рубин» в межсезонье на правах свободного агента и казанский клуб уже провёл переговоры с игроком.

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