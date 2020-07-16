ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе Гайча
Руководство ЦСКА достигло соглашения с аргентинским «Сан-Лоренсо» по поводу трансфера 21-летнего нападающего Адольфо Гайча, сообщает «Твиттер» Presión Alta.
В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины 21-летний Адольфо Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На его счету матч в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.
Ранее Гайч сообщал – единственное, что мешало его переходу в ЦСКА – это условия личного контракта. Что касается условий между клубами, по информации аргентинской прессы «армейцы» были готовы увеличить сумму контракта с игроком, сохраняя € 8,5 млн в качестве предложения для «Сан-Лоренцо», а также позволяя аргентинцам получить 20% в случае будущей продажи.
Адольфо Гайч рассказал, чем его привлекает возможный переход в ЦСКА
- 16 июля 2020
-
04:09
-
03:40
-
03:09
-
02:04
-
01:46
-
01:39
-
01:00
-
00:54
-
00:42
-
00:40
-
00:29
-
00:13
-
00:11
- 15 июля 2020
-
23:50
-
23:38
-
23:34
-
23:27
-
23:16
-
23:03
-
22:51
-
22:33
-
22:28
-
22:21
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:50
-
21:41
-
21:39
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:15
-
21:08
-
21:05
Партнерский контент