ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе Гайча

Руководство ЦСКА достигло соглашения с аргентинским «Сан-Лоренсо» по поводу трансфера 21-летнего нападающего Адольфо Гайча, сообщает «Твиттер» Presión Alta.



В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины 21-летний Адольфо Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На его счету матч в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.



Ранее Гайч сообщал – единственное, что мешало его переходу в ЦСКА – это условия личного контракта. Что касается условий между клубами, по информации аргентинской прессы «армейцы» были готовы увеличить сумму контракта с игроком, сохраняя € 8,5 млн в качестве предложения для «Сан-Лоренцо», а также позволяя аргентинцам получить 20% в случае будущей продажи.

Адольфо Гайч рассказал, чем его привлекает возможный переход в ЦСКА