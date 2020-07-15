Адольфо Гайч рассказал, чем его привлекает возможный переход в ЦСКА

Аргентинский нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч, переговоры с которым ведёт московский ЦСКА, рассказал, что даёт его карьере этот шанс оказаться в российском футболе и почему он считает этот шаг привлекательным для своего будущего.
«Конечно, это верно, что в России совсем иной язык и климат, но я думаю, что если посмотреть на это под другим углом, то клуб, который заинтересовался мной, один из самых сильных в стране и является постоянным участником европейских соревнований.
У меня есть мотивация, чтобы быть сделать первый шаг в Европу, а затем уйти перейти в более сильную лигу. Я видел город, он очень красивый, просматривал информацию о клубе, а также у нас были контакты с его лидерами, которые рассказали мне больше о том, как там протекает жизнь», — цитирует футболиста южноамериканское издание elDIARIO de la Region.
В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины 21-летний Адольфо Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На счету игрока 1 встреча в Кубке либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.
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