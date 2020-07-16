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Стадион «Салют» в Долгопрудном будет реконструирован. На нём смогут проводить игры ФНЛ

Стадион «Салют» в Долгопрудном будет реконструирован. На нём смогут проводить игры ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Стадион «Салют» в Долгопрудном в ближайшее время будет реконструирован. Это позволит «Олимпу-Долгопрудному» проводить домашние матчи на своей арене, если команда получит право выступать в предстоящем сезоне в ФНЛ. Об этом сообщил президент клуба Тарас Воробель.

«Мы прошли все этапы согласования, получили полное добро от городских властей. Теперь можно смело говорить, что будет новое искусственное поле последнего поколения с подогревом, увеличится вместительность, будут и другие улучшения, которые позволят играть на стадионе «Салют» матчи ФНЛ. Работы уже начаты, поэтому все эти изменения на нашей арене вопрос ближайшего будущего», — сообщил президент клуба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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