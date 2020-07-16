Халк может продолжить карьеру в Турции
Турецкие клубы «Фенербахче» и «Галатасарай» интересуются экс-нападающим «Зенита» Халком, в настоящий момент выступающим за китайский «Шанхай СИПГ», сообщает Aksam.
По информации источника, «Фенербахче» и «Галатасарай» планируют подписать игрока, когда истечёт его действующий контракт с китайским клубом.
Отметим, что ранее бразильский форвард объявил о намерении не продлевать контракт с «Шанхай СИПГ». Таким образом, в конце календарного года Халк станет свободным агентом.
Напомним, в Европе Халк выступал за «Порту» и «Зенит». Вместе с клубом из Санкт-Петербурга, за который бразилец выступал в период с 2012 года по 2016-й, 33-летний форвард стал чемпионом РПЛ, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.
Халк сообщил о решении покинуть Китай по окончании контракта
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