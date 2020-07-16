«Барселона» — «Осасуна»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 16 июля, состоится матч «Барселона» — «Осасуна». Встреча 37-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему будут помогать Хосе Гальехо Гарсия и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Карлос Альберто Карбонель Эрнандес.



В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась вничью — 2:2.



«Барселона» набрала в 36 матчах 79 очков и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (48) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (83).



Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.