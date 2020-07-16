«Тамбов» опубликовал обращение к «Сочи» по ситуации с коронавирусом

Пресс-служба «Тамбова» опубликовала заявление клуба по ситуации с отменой матча с «Сочи» из-за заражения футболистов гостевой команды коронавирусом.

«Игра 29-го тура Российской Премьер-Лиги „Тамбов“ — «Сочи», запланированная в Нижнем Новгороде на сегодня, 16 июля, не состоится из-за положительных тестов на COVID-19 у девяти представителей сочинского клуба. В настоящий момент южане уведомили региональное управление Роспотребнадзора и ожидают дальнейших указаний ведомства.



Что касается матча «Тамбов» — «Сочи», то его судьба определится на ближайшем заседании КДК. «Тамбов» выражает искреннюю поддержку игрокам, тренерскому штабу и персоналу футбольного клуба «Сочи» и желает всем скорейшего выздоровления!» — сообщает пресс-служба «Тамбова».