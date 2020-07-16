«Тамбов» опубликовал обращение к «Сочи» по ситуации с коронавирусом
Пресс-служба «Тамбова» опубликовала заявление клуба по ситуации с отменой матча с «Сочи» из-за заражения футболистов гостевой команды коронавирусом.
«Игра 29-го тура Российской Премьер-Лиги „Тамбов“ — «Сочи», запланированная в Нижнем Новгороде на сегодня, 16 июля, не состоится из-за положительных тестов на COVID-19 у девяти представителей сочинского клуба. В настоящий момент южане уведомили региональное управление Роспотребнадзора и ожидают дальнейших указаний ведомства.
Что касается матча «Тамбов» — «Сочи», то его судьба определится на ближайшем заседании КДК. «Тамбов» выражает искреннюю поддержку игрокам, тренерскому штабу и персоналу футбольного клуба «Сочи» и желает всем скорейшего выздоровления!» — сообщает пресс-служба «Тамбова».
В «Сочи» выявлено девять заражённых коронавирусом. Команда не сыграет с «Тамбовом»
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