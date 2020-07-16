«Лестер» обыграл «Шеффилд»
В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» выиграл у «Шеффилд Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 29-й минуте встречи счёт открыл Айосе Перес с передачи Люка Томаса.
На 79-й минуте матча преимущество «Лестера» удвоил Демарай Грей, ему ассистировал Джейми Варди.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.
«Лестер», набрав 62 очка, занимает четвёртое место в английском чемпионате. «Шеффилд» (54) — на восьмом месте в турнирной таблице.
В другом матче АПЛ «Эвертон» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» со счётом 1:1.
- 16 июля 2020
-
22:28
-
22:13
-
22:06
-
21:52
-
21:43
-
21:39
-
21:27
-
21:14
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:39
-
20:38
-
20:28
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:52
-
19:27
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:07
-
19:03
-
18:52
-
18:46
-
18:24
-
18:24
-
18:11
-
18:08
-
18:04
-
18:00
-
17:48
-
17:45
Партнерский контент