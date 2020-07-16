«Лестер» обыграл «Шеффилд»

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» выиграл у «Шеффилд Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 29-й минуте встречи счёт открыл Айосе Перес с передачи Люка Томаса.

На 79-й минуте матча преимущество «Лестера» удвоил Демарай Грей, ему ассистировал Джейми Варди.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.

«Лестер», набрав 62 очка, занимает четвёртое место в английском чемпионате. «Шеффилд» (54) — на восьмом месте в турнирной таблице.

В другом матче АПЛ «Эвертон» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» со счётом 1:1.