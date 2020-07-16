Мещеряков ответил словами Черномырдина на слухи о возможных отставках Кикнадзе и Николича

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, что руководство «железнодорожников» может уволить генерального директора Василия Кикнадзе и главного тренера Марко Николича, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов.
«Что касается сегодняшних заявлений, уже говорил и повторю слова Виктора Черномырдина, очень уж понравились: „Если у кого-то что-то чешется, пусть чешется в другом месте“. Понятно откуда это идёт и от кого, да ещё и в преддверии таких матчей. Мне это напоминает труды Ленина и ярых коммунистов: будем сжигать проигрыши собственной армии», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Локомотив», в 29 турах набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский клуб гарантировал себе медали и попадание как минимум в квалификацию Лиги чемпионов.
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