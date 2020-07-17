Зинедин Зидан выиграл 11-й трофей с «Реалом». Это лучший результат в истории клуба

Мадридский «Реал» под руководством 48-летнего французского специалиста Зинедина Зидана завоевал 11-й трофей, одержав досрочную победу в чемпионате Испании благодаря победе над «Вильярреалом» (2:1) в 37-м туре Ла Лиги. Об этом сообщает Show Sport.
Зидан с «Реалом» по 2 раза выигрывал Ла Лигу, Суперкубок УЕФА и Испании, а также клубный чемпионат мира и 3 раза – Лигу чемпионов. Завоевание 11 трофеев – это лучший результат среди тренеров «сливочных» в истории клуба. Второй показатель в виде 8 трофеев у Мигеля Муньоса, возглавлявшего мадридский «Реал» с 1959 по 1974 года.
«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» набрали 86 очков и перед последним туром опережают «Барселону» на 6 очков.
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