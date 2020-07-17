Сетьен назвал поражение от «Осасуны» несправедливым

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвёл итоги поражения от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Ла Лиги.
«Это грустно и неприятно. Совершенно несправедливое поражение. Нам было сложно подойти к воротам «Осасуны». Соперник стоял у штрафной, нам было сложно контролировать фазы атаки, особенно в контратаках.
Я не ожидал, что одна из команд выиграет все матчи после рестарта, но «Реал» на данный момент близок к этому. Поражение от «Осасуны» – это слишком. В этой игре мы видели то же самое, что и во многих других.
Убеждён, что мы станем другой командой. Мы будем играть с полной отдачей и подойдём к Лиге чемпионов с максимальными гарантиями. До того момента ситуация находится под моим контролем. Остальное я не могу контролировать», — приводит слова тренера Marca.
Напомним, что вчера «Реал» стал чемпионом Испании.
- 17 июля 2020
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