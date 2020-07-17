Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сетьен назвал поражение от «Осасуны» несправедливым

Сетьен назвал поражение от «Осасуны» несправедливым
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвёл итоги поражения от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Ла Лиги.

«Это грустно и неприятно. Совершенно несправедливое поражение. Нам было сложно подойти к воротам «Осасуны». Соперник стоял у штрафной, нам было сложно контролировать фазы атаки, особенно в контратаках.

Я не ожидал, что одна из команд выиграет все матчи после рестарта, но «Реал» на данный момент близок к этому. Поражение от «Осасуны» – это слишком. В этой игре мы видели то же самое, что и во многих других.

Убеждён, что мы станем другой командой. Мы будем играть с полной отдачей и подойдём к Лиге чемпионов с максимальными гарантиями. До того момента ситуация находится под моим контролем. Остальное я не могу контролировать», — приводит слова тренера Marca.

Напомним, что вчера «Реал» стал чемпионом Испании.

Сетьен – о словах Месси о проблемах «Барселоны»: в чём-то он прав, самокритика необходима
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020