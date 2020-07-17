Сетьен – о словах Месси о проблемах «Барселоны»: в чём-то он прав, самокритика необходима

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен выразил мнение о поражении в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (1:2), а также прокомментировал слова капитана каталонцев Лионеля Месси о том, что команде не хватает стабильности.
«Мы намного превосходили «Осасуну». Тот факт, что они забили два мяча, является чрезмерным везением. Ощущение полной грусти и разочарования. Поражение несправедливо, но мы проиграли титул не в сегодняшней встрече, а в других матчах, которые мы были обязаны выиграть», — цитирует Сетьена BarcaUniversal.
После игры Лионель Месси жёстко высказался, объяснив, что в игре «Барселоны» многое нужно изменить. Поэтому журналисты задали тренеру вопрос, будет ли он уволен или после домашнего поражения «Осасуне» в преддверии Лиги чемпионов:
«Буду ли я тренером «Барселоны» к Лиге чемпионов? Я надеюсь на это, но я не знаю… Я согласен с некоторыми словами Месси. Нам нужно быть самокритичными и продолжать совершенствоваться. Проиграем ли мы «Наполи», если мы будем так играть? У нас было 10 угловых, если бы мы забили хотя бы один, результат был бы другим. Есть вещи, которые мы должны улучшить, но есть и то, что мы сделали хорошо.
После «Алавеса» у нас будет несколько выходных, команда вернётся отдохнувшей, и мы должны как можно лучше подготовиться к Лиге чемпионов, улучшив то, что мы сделали неправильно. Самокритика должна исходить от всех. Я ответственный за всё происходящее. Я убеждён, что мы будем другой командой с максимально иным отношением, и мы столкнемся с Лигой чемпионов с позитивным настроем», — пояснил Сетьен.
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