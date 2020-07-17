Игорь Дивеев — об игре с «Локомотивом»: VAR можно смотреть, но не такие пенальти

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвёл итоги матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).



«Не хватило моментов, может, реализации. Какие-то моменты были у нас, удар Дзаги, например. И реализация, и моментов не хватило… А в конце VAR поставил пенальти. Минуты две должно пройти, чтобы ты разогнался так же [как до этого]. VAR можно смотреть, но не такие пенальти, когда случайно рукой сыграл.



Мой удар со штрафного? Импровизация была. Просто ударил.



С „Тамбовом“ мы будем играть дома, нужно побеждать. Только победа», — сказал игрок в интервью пресс-службе московского клуба.

«Локомотив», набрав 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (47) — на 4-м месте.



В заключительном, 30-м туре «Локомотив» на выезде встретится с «Уралом», а ЦСКА примет «Тамбов». Матчи состоятся 22 июля.