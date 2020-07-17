Перес: Бензема должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне не было игрока лучше него

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высоко отозвался о выступлении нападающего Карима Бензема в нынешнем сезоне.



«Он должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне не было футболиста, который играл лучше него», — приводит слова Переса Eurosport.



Накануне, 16 июля, «Реал» оформил чемпионство после домашней игры с «Вильярреалом», которая завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Сливочные» стали чемпионами в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Реал» набрал 86 очков и перед последним туром опережает «Барселону» на 7 очков.



32-летний Бензема в нынешнем сезоне провёл 36 матчей в чемпионате Испании, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.