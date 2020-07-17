Перес: Бензема должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне не было игрока лучше него

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высоко отозвался о выступлении нападающего Карима Бензема в нынешнем сезоне.
«Он должен получить «Золотой мяч». В этом сезоне не было футболиста, который играл лучше него», — приводит слова Переса Eurosport.
Накануне, 16 июля, «Реал» оформил чемпионство после домашней игры с «Вильярреалом», которая завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Сливочные» стали чемпионами в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Реал» набрал 86 очков и перед последним туром опережает «Барселону» на 7 очков.
32-летний Бензема в нынешнем сезоне провёл 36 матчей в чемпионате Испании, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.
- 17 июля 2020
-
13:27
-
13:12
-
13:08
-
12:45
-
12:43
-
12:40
-
12:36
-
12:29
-
12:14
-
12:04
-
11:41
-
11:38
-
11:27
-
11:23
-
11:05
-
11:01
-
10:41
-
10:36
-
10:35
-
10:19
-
10:11
-
10:09
-
10:06
-
09:55
-
09:35
-
09:29
-
09:23
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:30
-
07:51
-
06:40
-
06:33
-
06:24