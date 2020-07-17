Андре Шюррле обратился к болельщикам после завершения карьеры

Бывший полузащитник сборной Германии Андре Шюррле, в нынешнем сезоне выступавший на правах аренды за московский «Спартак», в своём «инстаграме» обратился к своим поклонникам.



«Всем привет. Хотел сообщить вам, что я решил завершить карьеру профессионального футболиста. От себя и от лица своей семьи хочу поблагодарить каждого, кто был рядом в течение этих феноменальных лет. Поддержка и любовь, которой вы делились со мной, были потрясающими. О таком я и просить не мог! Теперь я готов и открыт прекрасным возможностям, которые ждут меня впереди», — написал Шюррле.



Последним клубом Шюррле была дортмундская «Боруссия». Он пришёл в команду в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии помимо «Спартака» выступал на правах аренды за «Фулхэм». Ранее немец защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».



Шюррле является чемпионом Англии с составе «Челси», обладателем Кубка и Суперкубка Германии в составе «Вольфсбурга». Национальный Кубок также покорялся ему с «Боруссией». Со сборной Германии, в которую он вызывался с 2010 по 2017 год, Андре стал чемпионом мира в 2014 году.

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