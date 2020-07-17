Флорентино Перес: этим летом у «Реала» не будет громких трансферов
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что этим летом от его клуба не стоит ожидать больших покупок на трансферном рынке.
По словам 73-летнего управленца, из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, они не могут позволить себе тратить много денег на игроков.
«Этим летом у «Реала» не будет громких трансферов. Ситуация очень плохая. Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, чтобы помочь клубу, а потом идти и заключать сделки. Это может подождать. «Реал» снова будет покупать лучших, когда ситуация изменится», — приводит слова Переса Onda Cero.
Ранее сообщалось, что «Реал» намерен сэкономить деньги на трансферах, чтобы в будущем приобрести форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
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