Флорентино Перес: этим летом у «Реала» не будет громких трансферов

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что этим летом от его клуба не стоит ожидать больших покупок на трансферном рынке.

По словам 73-летнего управленца, из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, они не могут позволить себе тратить много денег на игроков.

«Этим летом у «Реала» не будет громких трансферов. Ситуация очень плохая. Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, чтобы помочь клубу, а потом идти и заключать сделки. Это может подождать. «Реал» снова будет покупать лучших, когда ситуация изменится», — приводит слова Переса Onda Cero.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен сэкономить деньги на трансферах, чтобы в будущем приобрести форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.