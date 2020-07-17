Обухов: голы в ворота «Спартака» праздновать не буду. Лучше бы ЦСКА три забил

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов в преддверии матча с ЦСКА заявил, что не будет праздновать голы в ворота московского «Спартака», воспитанником которого является.



«Я начинал при Карпине, потом пришёл Эмери. Новые трансферы, дорогие покупки… Там не до молодых игроков. Был один шанс, но тяжело. Если ты в порядке, то ты в порядке. Никакой тренер не будет тебя специально хоронить. Но был вариант, когда тренером был Аленичев, я не получил ни одного шанса, ни одну тренировку не получил. Но потом при нём, если не ошибаюсь, ушли и Макеев, и Паршивлюк, и Гранат. Я ждал шанса, но так и не получил его.

Отношение к «Спартаку»? Всё-таки это родной дом, в котором я провёл 14 лет. Даже сейчас, когда проезжаешь мимо стадиона, мимо манежа, на котором играли почти семь лет… Конечно, ощущения очень приятные. Голы в ворота «Спартака» праздновать не буду. Лучше бы я три в ворота ЦСКА забил», — цитирует Обухова «Матч ТВ».

22 июля «Тамбов» сыграет с ЦСКА на выезде.