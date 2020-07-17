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«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» в матче АПЛ

«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Уотфорд». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио, отличившийся на 6-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество «молотобойцев» увеличил хавбек Томаш Соучек, которому ассистировал нападающий Джаррод Боуэн.

До перерыва полузащитник лондонской команды Деклан Райс с паса хавбека Марка Ноубла отправил ещё один мяч в ворота «Уотфорда». В начале второго тайма забил форвард гостей Трой Дини.

«Вест Хэм», набрав 37 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Уотфорд» (34) — 17-е.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
17 июля 2020, пятница. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 1
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Антонио – 6'   2:0 Соучек – 10'   3:0 Райс – 36'   3:1 Дини – 49'
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