«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» в матче АПЛ

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Уотфорд». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио, отличившийся на 6-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество «молотобойцев» увеличил хавбек Томаш Соучек, которому ассистировал нападающий Джаррод Боуэн.

До перерыва полузащитник лондонской команды Деклан Райс с паса хавбека Марка Ноубла отправил ещё один мяч в ворота «Уотфорда». В начале второго тайма забил форвард гостей Трой Дини.

«Вест Хэм», набрав 37 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Уотфорд» (34) — 17-е.