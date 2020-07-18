Широков: даже с таким составом «Спартак» обязан быть в пятёрке

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков ответил на вопрос, в чём главная проблема красно-белых — в тренере или в составе.

«Думаю, всё вкупе влияет. Даже с таким составом они обязаны были быть в пятёрке лучших. Новый тренер в ходе сезона. Ладно, с Тедеско как-то осень проехали, но была ведь зимняя пауза, в которой можно было бы подготовиться, что-то новое наиграть.

Но ничего не появилось. Как они шли по дистанции осенью, так и сейчас идут. Возможно, игроки разочарованы своим футболом, но тренер, по всей видимости, ничего нового дать не может. Бегать по бровке, толкать судей – это хорошо. Кричать, что вокруг вселенский заговор против «Спартака», — тоже неплохо, ведь на болельщиков это действует. А вот на игре это не сказывается», — приводит слова Широкова «Радио «Зенит».

Отметим, после 29 туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место.