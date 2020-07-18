Широков: если «Зенит» сыграет в свою игру, ничего «Спартак» ему не противопоставит

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от матча двух этих команд в полуфинале Кубка России и ответил на вопрос, что красно-белые смогут противопоставить чемпиону.

«В плане турнирной борьбы, пожалуй, противостояния «Зенита» и «Спартака» в последнее время действительно стали меньше значить. Но не по вине «Зенита», а из-за того, что «Спартак» оказывается всё ниже и ниже, на радость петербургским болельщикам. А так, в принципе всё то же самое. Не думаю, что матч будет тусклым. Это ведь полуфинал Кубка! Хоть красно-белые в последнее время выглядят не очень, последнюю встречу выиграли — 3:0. Для них это хорошие эмоции. Они прекрасно понимают, что это последний шанс закончить сезон на мажорной ноте. К тому же трофей — это трофей. Да, финал ещё предстоит… Но думаю, что они приедут в Петербург биться «от ножа».

Понятно, что «Спартак» может противопоставить «Зениту» высокий настрой. Но это банальность. Если «Зенит» сыграет в свою игру, ничего «Спартак» не противопоставит. Поэтому важно, как настроятся петербуржцы. Если так же вальяжно, с чувством большого превосходства, как против «Оренбурга», то могут возникнуть проблемы. Если настроятся с первой секунды и будут играть так же, как свои лучшие матчи, то фаворит очевиден. Мало что «Спартак» сможет сделать. Если только Старика Хоттабыча привести…» — приводит слова Широкова «Радио «Зенит».