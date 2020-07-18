Дани Алвес: «Барселоне» не хватает идентичности. Сейчас это просто ещё одна команда

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес поделился мнением о проблемах каталонского клуба. В нынешнем сезоне «Барса» не смогла выиграть Примеру и выбыла из Кубка Испании.

«Сегодня «Барселоне» не хватает идентичности, которая была у команды во время Роналдиньо или в моё время. Та команда доминировала 90, 100 или 150 минут на поле. А сейчас вижу, что «Барселона» — просто ещё одна команда.

Месси — настоящий победитель, он не любит проигрывать. Нормально, что он злится, когда команда проигрывает. Сейчас вижу, что Месси не хватает поддержки. Всегда говорил, что он главный, а остальные игроки должны его дополнять. Месси уже столько лет в «Барселоне». Он точно знает, что надо команде для победы», — приводит слова Алвеса Mundo Deportivo.