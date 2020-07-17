Лионель Месси: «Реал» сделал своё дело, а «Барселона» не была стабильной

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал завоевание «Реалом» титула чемпиона Испании.

«Реал» сделал своё дело. Они не теряли очков после возобновления чемпионата. Мы тоже помогли им стать чемпионом.

Мы — «Барселона». Мы обязаны выигрывать каждый матч. Нам необходим самоанализ. «Барселона» не была стабильной. Мы теряли очки в тех матчах, которые должны были выигрывать.

Рим, Ливерпуль… Фанатам не хватает терпения, потому что мы их не радуем. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны многое изменить", — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

В 37-м туре чемпионата Испании «Реал» обыграл «Вильярреал» (3:1) и стал недосягаемым для «Барселоны», которая на своём поле проиграла «Осасуне» (1:2).