Бывший тренер «Рубина» — фаворит на пост в «Валенсии»

Бывший наставник «Рубина» и «Уотфорда» Хави Грасия близок к назначению главным тренером «Валенсии», сообщает Cadena Ser.
«Валенсия» собирается назвать имя нового главного тренера в понедельник, 20 июля. Грасия — фаворит на эту должность. Клуб из «Валенсии» начал переговоры со специалистом.
Кроме Грасии в список кандидатов входят Пепе Бордалас, Рубен Бараха и Висенте Морено.
Напомним, 29 июня «Валенсия» объявила об отставке с поста главного тренера Альберта Селадеса. Селадес возглавил «Валенсию» в сентябре 2019 года, сменив на посту главного тренера Марселино Тораля, отправленного в отставку из-за конфликта с руководством испанского клуба.
«Валенсия» в 37 матчах набрала 53 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Грасия тренировал казанский «Рубин» в 2016–2017 годах. Испанец работал в «Олимпиакосе», «Альмерии», «Осасуне», «Малаге», «Уотфорде» и других клубах.
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