Бывший тренер «Рубина» — фаворит на пост в «Валенсии»

Бывший наставник «Рубина» и «Уотфорда» Хави Грасия близок к назначению главным тренером «Валенсии», сообщает Cadena Ser.

«Валенсия» собирается назвать имя нового главного тренера в понедельник, 20 июля. Грасия — фаворит на эту должность. Клуб из «Валенсии» начал переговоры со специалистом.



Кроме Грасии в список кандидатов входят Пепе Бордалас, Рубен Бараха и Висенте Морено.

Напомним, 29 июня «Валенсия» объявила об отставке с поста главного тренера Альберта Селадеса. Селадес возглавил «Валенсию» в сентябре 2019 года, сменив на посту главного тренера Марселино Тораля, отправленного в отставку из-за конфликта с руководством испанского клуба.



«Валенсия» в 37 матчах набрала 53 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Грасия тренировал казанский «Рубин» в 2016–2017 годах. Испанец работал в «Олимпиакосе», «Альмерии», «Осасуне», «Малаге», «Уотфорде» и других клубах.