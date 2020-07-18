Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Глава судейского комитета РФС: часто смотрю футбол вместе с Гинером. Оба любим сигары

Глава судейского комитета РФС: часто смотрю футбол вместе с Гинером. Оба любим сигары
Футбол / РПЛ 0

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал об общении с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

«Представители руководства клубов часто звонят мне после матчей. Кто первый звонит? С Евгением Ленноровичем мы часто вместе смотрим футбол. Он любит сигары, я люблю сигары… У нас есть общие интересы. Отношусь к нему с большим уважением. Как и к Сергею Николаевичу Галицкому, который создал профессиональный мегаклуб.

Все мои выходные дни теперь похоронены для семьи. Начинаешь смотреть от «Оренбурга» и «Тамбова», всё подряд. Смотрю не все восемь матчей тура, но четыре-пять смотрю. Чтобы смотреть не только нарезки, потому что это — как выдернутые слова из контекста.

Мне часто звонят и советуются, как я думаю, стоит ли подавать на рассмотрение то или иное решение судьи. В 99% случаев говорю, что стоит, так как моего профессионального мнения недостаточно, чтобы правильно вынести решение», — сказал Хачатурянц в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака» перед матчем с «Зенитом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020