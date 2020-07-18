Глава судейского комитета РФС: часто смотрю футбол вместе с Гинером. Оба любим сигары

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал об общении с президентом ЦСКА Евгением Гинером.
«Представители руководства клубов часто звонят мне после матчей. Кто первый звонит? С Евгением Ленноровичем мы часто вместе смотрим футбол. Он любит сигары, я люблю сигары… У нас есть общие интересы. Отношусь к нему с большим уважением. Как и к Сергею Николаевичу Галицкому, который создал профессиональный мегаклуб.
Все мои выходные дни теперь похоронены для семьи. Начинаешь смотреть от «Оренбурга» и «Тамбова», всё подряд. Смотрю не все восемь матчей тура, но четыре-пять смотрю. Чтобы смотреть не только нарезки, потому что это — как выдернутые слова из контекста.
Мне часто звонят и советуются, как я думаю, стоит ли подавать на рассмотрение то или иное решение судьи. В 99% случаев говорю, что стоит, так как моего профессионального мнения недостаточно, чтобы правильно вынести решение», — сказал Хачатурянц в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
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