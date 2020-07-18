Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц попросил болельщиков «Спартака» держать эмоции под контролем во время кубкового матча с «Зенитом».

«Попросил бы болельщиков „Спартака“, для того, чтобы не испортить дух футбола, не выплескивать эмоции наружу. Дать возможность футболистам сосредоточиться на игре. Выбор судьи на эту игру — под особым вниманием. Просьба держать эмоции под контролем», — сказал Хачатурянц в программе Нобеля Арустамяна на телеканале «Матч Премьер», отрывок из которой опубликован в телеграм-канале комментатора.

«Зенит» и «Спартак» сыграют 19 июля в Санкт-Петербурге. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов). Судьи на линиях — Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный). VAR — Евгений Турбин (Москва), AVAR — Александр Богданов (Верея). Резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск).