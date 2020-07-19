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Болельщица ЦСКА полтора года вышивала портрет Николы Влашича

Болельщица ЦСКА полтора года вышивала портрет Николы Влашича
Футбол / РПЛ 0

Болельщица ЦСКА Юлия около полутора лет вышивала портрет хорватского полузащитника московской команды Николы Влашича.

«78 недель, 60 цветов, 30 х 30 см. Ни одного потраченного нерва. Потому что люблю вышивать, а уж Никса вышивать вдвойне приятно», — написала девушка в «Твиттере».

В комментариях пользователи оценили работу болельщицы, пост собрал более 400 лайков. Один из пользователей спросил, будет ли она дарить портрет футболисту. «Мне кажется, после такой шумихи придётся», — ответила Юлия.

В текущем сезоне РПЛ хорватский полузащитник провёл на поле 29 матчей, забил 12 голов и сделал пять результативных передач. После 29 туров ЦСКА, набрав 47 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

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