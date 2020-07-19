Источник: пять футболистов «Пахтакора» заразились коронавирусом
У пятерых футболистов ташкентского «Пахтакора» положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает championat.asia.
По данным источника, заразившиеся футболисты отправились на карантин, а остальные игроки, сотрудники и тренерский штаб клуба прошли дополнительное тестирование на коронавирус, результаты которого станут известны в понедельник, 20 июля. Имена заразившихся не разглашаются.
23 июля «Пахтакору» предстоит встреча с «Кокандом 1912» в матче 10-го тура чемпионата Узбекистана. В матче 9-го тура «Пахтакор» сыграл с АГМК, футболистам и сотрудникам которого также предстоит пройти тестирование на коронавирус. Из-за этого проведение матча АГМК — «Локомотив» Ташкент, запланированный на 22 июля, — под вопросом.
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