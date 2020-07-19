Николай Валуев: сегодня будет жёсткий футбол. Вперёд, «Зенит»!

Депутат Государственной думы, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

«Хорошего дня! Сегодня — чемпион России «Зенит» vs «Спартак». Полуфинал Кубка. Принципиальный матч, жёсткий будет футбол. Игрокам желаю — без травм. Да, болею за «Зенит». Вперёд, «Зенит»! А вы?» — написал Валуев на своей странице в «Твиттере».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена» сегодня, 19 июля, начало — в 18:30 мск.

В другом полуфинале в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене» встретятся «Урал» и «Химки». Начало матча — в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции матчей «Зенит» — «Спартак» и «Урал» — «Химки».