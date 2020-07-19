Хосеп Гвардиола поговорил с воображаемым ассистентом во время матча с «Арсеналом». Фото

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время полуфинального матча Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (0:2) разговаривал с воображаемым ассистентом.

В конце первого тайма наставник «горожан» повернулся к соседнему креслу и начал что-то объяснять и активно жестикулировать, однако в тот момент рядом с Гвардиолой никого не было. Монолог попал в телетрансляцию.

Это первый проигрыш «Манчестер Сити» в противостоянии с «Арсеналом» за последние три года. С ноября 2017-го команда Хосепа Гвардиолы в матче с «канонирами» одержала семь побед подряд.

21 июля в матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встретится с «Уотфордом». Напомним, чемпионом Англии досрочно стал «Ливерпуль».