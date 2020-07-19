Гендиректор «Химок»: у нас есть шанс выиграть Кубок России. Мы не мальчики для битья
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал победу в матче полуфинала Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (3:1).
«Заслуженно победили, хорошо сыграли. Хочу поблагодарить тренерский штаб. Мы готовились к финалу при серьёзном психологическом давлении. Но штаб во главе Юрана сработал здорово. Это не чей-то багаж, а полностью заслуга нынешнего штаба. С удовольствием сыграем в финале со „Спартаком“ или „Зенитом“. Предпочтений нет. Все всё понимают. У нас есть шансы выиграть кубок. Почему нет? Мы не мальчики для битья, и доказали это в предыдущих матчах.
Что касается будущего, уверен, мы пойдём в РПЛ. Ребята этого заслуживают», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России
- 19 июля 2020
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