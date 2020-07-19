Бывший тренер лондонского «Арсенала», «Пари Сен-Жермен», московского «Спартака» и других клубов Унаи Эмери может возглавить «Вильярреал», сообщает El Periodico Mediterraneo.

По данным источника, клуб начал переговоры со специалистом после того, как проиграл три подряд матча в начале марта, ещё до приостановки чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что клуб достиг предварительного соглашения со специалистом, которое будет включать пункт о досрочном расторжении контракта с выплатой крупной неустойки в случае нарушения обязательств одной из сторон.

Контракт нынешнего наставника «Вильярреала» Хавьера Кальехи рассчитан до 2021 года.

«Вильярреал», в 37 матчах набрав 57 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Примеры.