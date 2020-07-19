Доменико Тедеско: матч «Зенита» со «Спартаком» был игрой учеников против учителей

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Не согласен с тем, что для «Спартака» всё могло закончиться в первом тайме. Да, «Зенит» мог забить, но он создаёт моменты в каждой игре. Сегодняшний матч был игрой учеников против учителей. Постоянно говорю, что у нас молодая команда. Если вы сравните стартовые составы, то увидите, что у нас много молодых игроков – Маслов, Гапонов. Умяров. Они играли против футболистов, которые прошли Лигу чемпионов, чемпионат мира. Но у нас были моменты. Мы сыграли намного лучше, чем в прошлый раз в Петербурге, когда проиграли 0:1. Любая команда страдает, играя против «Зенита», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.