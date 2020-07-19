Леонид Федун: «Зенит» огребёт в Лиге чемпионов без судейской поддержки

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал судейство после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2).



«Вам привести последнюю статистику по VAR? 11 обращений по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений — из них 10 в их пользу. Бог с ним, с судейством. Оно уже другим быть не может…



Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти (его можно было дать при большом желании, вот его и дали), после незасчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки», — передаёт слова Федуна «Спорт-экспресс».

В полуфинальном матче Кубка России красно-белые уступили «Зениту» со счётом 1:2 и выбыли из турнира. Один из голов забил Артём Дзюба с пенальти.