Ещенко показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко после окончания полуфинального матча с петербургским «Зенитом» (1:2) показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме.
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победу «Зениту» принесли голы Артёма Дзюбы и Далера Кузяева. В составе красно-белых отличился Александр Соболев. В финале «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками». Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.
Некоторое время назад нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования чемпионства сымитировали в раздевалке половой акт. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». За это чиновник был оштрафован на 200 тыс. рублей.
- 19 июля 2020
-
22:05
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:45
-
21:39
-
21:39
-
21:36
-
21:36
-
21:31
-
21:29
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:21
-
21:15
-
21:13
-
21:13
-
21:12
-
21:07
-
20:59
-
20:54
-
20:52
-
20:49
-
20:35
-
20:29
-
20:26
-
20:07
-
20:03
-
19:53
-
19:53
-
19:33
-
19:28
-
19:21
-
19:19