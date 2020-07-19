Ещенко показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко после окончания полуфинального матча с петербургским «Зенитом» (1:2) показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победу «Зениту» принесли голы Артёма Дзюбы и Далера Кузяева. В составе красно-белых отличился Александр Соболев. В финале «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками». Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.

Некоторое время назад нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования чемпионства сымитировали в раздевалке половой акт. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». За это чиновник был оштрафован на 200 тыс. рублей.