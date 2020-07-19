«Локомотив» занял второе место в РПЛ и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда получила право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

После поражения «Краснодара» в матче с «Динамо» (0:2) южане потеряли шансы на второе место. Отрыв «Локомотива» от краснодарской команды перед последним туром РПЛ составляет 5 очков. «Краснодар» (49) может потерять третье место, дающее право участвовать в квалификации ЛЧ.

В 30-м туре «Локомотив» сыграет с «Уралом», «Краснодар» — с «Ахматом».

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» уступил «Динамо». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. На 17-й минуте встречи был удалён голкипер краснодарцев Матвей Сафонов. На 26-й минуте Грулёв разогнал атаку «Динамо», ворвался в штрафную, подработал мяч себе под левую и пробил из-под защитника, поразив ближний угол ворот. На 90-й минуте Жоаозиньо забил второй гол москвичей.