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«Краснодар» в меньшинстве проиграл «Динамо»

«Краснодар» в меньшинстве проиграл «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» уступил «Динамо». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 17-й минуте встречи был удалён голкипер краснодарцев Матвей Сафонов, который выбежал за штрафную страховать своих защитников, к мячу не успел, но в подкате снёс Вячеслава Грулёва. Судья показал голкиперу красную карточку. После ухода Сафонова был заменён полузащитник Реми Кабелла, вместо него вышел вратарь Денис Адамов.

На 26-й минуте Грулёв разогнал атаку «Динамо», ворвался в штрафную, подработал под левую и пробил из-под защитника — мяч залетел в ближний угол ворот. На 90-й минуте Жоаозиньо забил второй гол москвичей.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород). Ему будут помогать Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко.

После 29 туров «Краснодар», набрав 49 очков, занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» (41) располагается на шестом месте.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
19 июля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Грулёв – 26'   0:2 Жоаозиньо – 90'
Удаления: Сафонов – 17' / нет
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