«Краснодар» в меньшинстве проиграл «Динамо»

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» уступил «Динамо». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 17-й минуте встречи был удалён голкипер краснодарцев Матвей Сафонов, который выбежал за штрафную страховать своих защитников, к мячу не успел, но в подкате снёс Вячеслава Грулёва. Судья показал голкиперу красную карточку. После ухода Сафонова был заменён полузащитник Реми Кабелла, вместо него вышел вратарь Денис Адамов.

На 26-й минуте Грулёв разогнал атаку «Динамо», ворвался в штрафную, подработал под левую и пробил из-под защитника — мяч залетел в ближний угол ворот. На 90-й минуте Жоаозиньо забил второй гол москвичей.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород). Ему будут помогать Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко.

После 29 туров «Краснодар», набрав 49 очков, занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» (41) располагается на шестом месте.