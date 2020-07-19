Артём Дзюба — о победе в матче со «Спартаком»: важнейшая. Три из трёх в этом году!

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).

«Важнейшая. Три из трёх в этом году. Три из трёх!» — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победу «Зениту» принесли голы Артёма Дзюбы и Далера Кузяева. В составе красно-белых отличился Александр Соболев.



В финале турнира «Зенит» сыграет с «Химками». Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.

Напомним, что в Российской Премьер-Лиге сезона-2019/2020 «Зенит» дважды обыграл «Спартак» со счётом 1:0. В первом круге победу петербургскому клубу принёс гол Юрия Жиркова, во втором — автогол Ильи Кутепова.