Артём Дзюба — о победе в матче со «Спартаком»: важнейшая. Три из трёх в этом году!
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).
«Важнейшая. Три из трёх в этом году. Три из трёх!» — приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба.
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победу «Зениту» принесли голы Артёма Дзюбы и Далера Кузяева. В составе красно-белых отличился Александр Соболев.
В финале турнира «Зенит» сыграет с «Химками». Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.
Напомним, что в Российской Премьер-Лиге сезона-2019/2020 «Зенит» дважды обыграл «Спартак» со счётом 1:0. В первом круге победу петербургскому клубу принёс гол Юрия Жиркова, во втором — автогол Ильи Кутепова.
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- 19 июля 2020
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