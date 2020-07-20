Медведев — о футболке Ещенко: он, видимо, готовился к победе, но забыл снять майку

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поступок защитника «Спартака» Андрея Ещенко, который после окончания матча 1/2 финала Кубка России между петербуржцами и москвичами (2:1), показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме.
«Он, видимо, готовился к победе, но забыл, что нужно снять майку. Есть анекдот про Василия Ивановича и Петьку, расскажу, когда выйду на пенсию», — приводит слова Медведева Sport24.
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победу «Зениту» принесли голы Артёма Дзюбы и Далера Кузяева. В составе красно-белых отличился Александр Соболев. В финале «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками». Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.
Некоторое время назад нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования чемпионства сымитировали в раздевалке половой акт. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». За это чиновник был оштрафован на 200 тыс. рублей.
- 20 июля 2020
-
00:59
-
00:51
-
00:39
-
00:39
-
00:16
-
00:12
-
00:02
-
00:02
-
00:00
- 19 июля 2020
-
23:45
-
23:41
-
23:38
-
23:21
-
23:21
-
23:13
-
23:09
-
23:08
-
23:02
-
22:55
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:30
-
22:19
-
22:05
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:45
-
21:39
-
21:39
-
21:36
-
21:36
-
21:31