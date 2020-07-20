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Медведев — о футболке Ещенко: он, видимо, готовился к победе, но забыл снять майку

Медведев — о футболке Ещенко: он, видимо, готовился к победе, но забыл снять майку
Футбол / Кубок России 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поступок защитника «Спартака» Андрея Ещенко, который после окончания матча 1/2 финала Кубка России между петербуржцами и москвичами (2:1), показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме.

«Он, видимо, готовился к победе, но забыл, что нужно снять майку. Есть анекдот про Василия Ивановича и Петьку, расскажу, когда выйду на пенсию», — приводит слова Медведева Sport24.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Победу «Зениту» принесли голы Артёма Дзюбы и Далера Кузяева. В составе красно-белых отличился Александр Соболев. В финале «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками». Матч состоится 25 июля в Екатеринбурге.

Некоторое время назад нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования чемпионства сымитировали в раздевалке половой акт. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». За это чиновник был оштрафован на 200 тыс. рублей.

Ещенко показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме
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