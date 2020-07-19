Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» нужно повысить стандарт, чтобы пройти «Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после проигрыша в матче 1/2 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (0:2) поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мы знаем стандарты, которым должны соответствовать, участвуя в таких турнирах. Возможно, вылет из Кубка Англии послужит нам уроком, возможно — нет.

Мы не очень хорошо сыграли в матче с «Борнмутом» и плохо провели первый тайм вчера, играя с «Арсеналом». Не получается выступать на своём уровне.

Не нужно быть гением, чтобы понять нашу ситуацию: мы должны повысить стандарт, чтобы пройти «Реал», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» 7 августа, начало — в 22:00 мск. В первой встрече «горожане» на выезде обыграли «сливочных» со счётом 2:1.