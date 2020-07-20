Уткин отреагировал на ответ Орлова, сравнившего «Зенит» с «Манчестер Сити»

Известный блогер Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, оспорившему его заявление, что единственная причина успеха «Зенита» – это бюджет.
«Мой старый товарищ, к которому я отношусь с большим уважением, Геннадий Сергеевич Орлов – возразил мне на расстоянии. Я сказал про 18 млрд, и от него прозвучало: «Ну вот «Манчестер Сити» же самый богатый клуб, однако же он не чемпион».
«Манчестер Сити» пока не выиграл только один турнир, к которому он стремится. Это Лига чемпионов. Все остальные «Манчестер Сити» повыигрывал уже. Нынешний сезон действительно не особенно удачный. Но, понимаете, в чём дело, в России-то и нет команды, которая должна бороться с «Зенитом». «Краснодар» – это очень своеобразный проект, который должен перерасти своего зачинателя. В «Спартаке»… Вы меня, конечно, извините, но это даже словом «бардак» не описывается. Бардак по крайней мере приносит прибыль. Иначе это не бардак. Такого слова просто не придумано. Это слово «Спартак» – то, что происходит в «Спартаке». В каком-то смысле это больше, чем бардак, в сегодняшнем понимании. А кто должен был бороться? Не проблема «Зенита», но, ребята, а где же качество? Были же заявлены совершенно другие цели. Были же заявлены европейские достижения. Когда же они будут? Когда Жиркову, Ракицкому и Ивановичу вместе исполнится 150 лет?» — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 20 июля 2020
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