Джеймс Милнер: мне хотелось положить конец ожиданию «Ливерпуля» и вписать себя в историю
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, говоря о завоевании титула английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне, рассказал, почему решил присоединиться к мерсисайдскому клубу в 2015 году.
«Это чемпионство особенное. Это было причиной, по которой я подписал контракт с «Ливерпулем». Уверен, что такая же ситуация и с другими парнями. Речь о большом клубе с большой историей.
То, что «Ливерпуль» так долго ждал, чтобы снова стать чемпионом, означало, что это будет большой вызов. Мне хотелось положить конец этому ожиданию и вписать себя в историю.
Наше достижение очень много значит для многих людей. Здорово быть частью чего-то особенного», — приводит слова Милнера пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.
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