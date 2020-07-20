Джеймс Милнер: мне хотелось положить конец ожиданию «Ливерпуля» и вписать себя в историю

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, говоря о завоевании титула английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне, рассказал, почему решил присоединиться к мерсисайдскому клубу в 2015 году.

«Это чемпионство особенное. Это было причиной, по которой я подписал контракт с «Ливерпулем». Уверен, что такая же ситуация и с другими парнями. Речь о большом клубе с большой историей.

То, что «Ливерпуль» так долго ждал, чтобы снова стать чемпионом, означало, что это будет большой вызов. Мне хотелось положить конец этому ожиданию и вписать себя в историю.

Наше достижение очень много значит для многих людей. Здорово быть частью чего-то особенного», — приводит слова Милнера пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.