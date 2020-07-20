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Появились фото гостевой формы «Интера» на сезон-2020/2021

Появились фото гостевой формы «Интера» на сезон-2020/2021
Футбол / Италия 0

Портал Footy Headlines опубликовал фото гостевой формы миланского «Интера» на сезон-2020/2021.

Футболка выполнена в белом цвете. На ней присутствует рисунок сетки, полосы которой выполнены в традиционных для миланской команды чёрном и голубом цветах. Техническим спонсором итальянского клуба является американская фирма Nike.

Фото: footyheadlines.com

Фото: footyheadlines.com

Миланский «Интер», набрав 72 очка, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером соревнований в настоящий момент является туринский «Ювентус», в 34 матчах набравший 77 очков. В тройку лидеров входит «Аталанта» (71). В следующем туре итальянской Серии А миланский «Интер» на домашнем стадионе сыграет с «Фиорентиной». Встреча пройдёт 22 июля.

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