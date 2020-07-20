Калошин: нам нужно прибавлять, чтобы повторы просматривались быстрее

Руководитель проекта по внедрению системы видеоассистента арбитра (VAR) в России Леонид Калошин поделился мнением о длительности использования повторов в матчах РПЛ.
«Долгие просмотры повторов – комплексная причина. Не всегда реплей-операторы могут выдать необходимый ракурс быстро, покрутить его с определённой скоростью. Мы ведём разговоры с нашим провайдером, чтобы работа улучшилась. Но и ситуации бывают разные, иногда нужно больше времени на проверку.
Все моменты мы тщательно анализируем, в разборах я отношусь критично. Но все арбитры понимают, что нужно прибавлять, чтобы моменты просматривались быстрее. При этом надо не забывать, что точность важнее времени. Лучше медленнее принять верное решение, чем быстро – ошибочное.
Права на показ матча принадлежат «Матч ТВ», отдельных VAR-камер не существует. Все лучшие ракурсы в 95% режиссёры трансляций дают. Если какие-то ракурсы не вошли в трансляцию, то могут показать их в своих программах", — передаёт слова Калошина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 20 июля 2020
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