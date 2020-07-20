Юрий Газинский назвал лучшего в мире игрока на своей позиции

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский считает, что лучшим игроком в мире на его позиции является хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс.

«Я играю там, где меня видит тренер. Конечно, я не ярко выраженный опорный полузащитник, не из тех парней, которые выжигают всю зону. Мои навыки, может, чуть ближе к обязанностям «восьмого номера»: всё равно тянет чуть больше подключаться к атакам. Но главное — играть и приносить пользу.

Кто сейчас лучший в мире на моей позиции? Это как посмотреть. Есть Серхио Бускетс из «Барселоны». Может быть, он не запредельно крут в единоборствах, но у команды своя система: отбирают мяч при помощи командного прессинга, а Бускетс здорово ведёт игру. И есть Артуро Видаль, мимо которого даже муха не пролетит. Кому что нравится. Мне ближе Бускетс», — приводит слова Газинского официальный сайт клуба.