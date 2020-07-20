Гендиректор «Зенита»: без судейских ошибок «Спартак» был бы в зоне вылета

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился своим мнением о жалобах московского «Спартака» на работу арбитров в матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России.
«Обсуждать работу рефери — последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо! Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета. Это не наше исследование, его легко найти в Интернете. Там проанализированы все судейские ошибки. По этим же данным «Зенит» недобрал четыре очка», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».
«Спартак», набрав в 29 турах 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Московский клуб опережает зону вылета на семь очков.
- 20 июля 2020
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