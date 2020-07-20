Владислав Радимов: жалобы «Спартака» на судейство выглядят комично, учитывая его 9-е место

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал жалобы «Спартака» на судейство в чемпионате и Кубке России.

«У нас свобода слова, каждый волен высказывать свою точку зрения. Но если взять процент судейских ошибок при VAR и без него, он, конечно, снизился. Плохо судят «Спартак»? Каждый, кто болеет за свою команду, всегда будет недоволен судейством. Несмотря на VAR, человеческий фактор всё равно остаётся. Но объяснять только судейскими ошибками тот факт, что ты занял в чемпионате 9-10-е место и отстал от чемпиона на 33 очка? По меньшей мере это выглядит комично. Я бы ещё понял, если бы подобные вещи говорил второй «Локомотив». Но не 9-10-й «Спартак». С таким же успехом то же самое сейчас «Тамбов» может сказать — судейские ошибки не дали нам стать чемпионом. «Спартаку», мне кажется, лучше на футбольном поле доказать, что он сильнее. Со спортивной точки зрения», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».