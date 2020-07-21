Нико Ковач дал первое интервью после назначения на пост главного тренера «Монако»

Нико Ковач прокомментировал назначение на пост главного тренера «Монако».
«Это масштабный проект, серьёзный вызов, и нам это нравится. Вместе с Полом и Олегом, а также со всеми футболистами, мы выложимся на 100%. Нам не терпится приступить к работе, и, надеюсь, нас ждёт светлое будущее. Я рад начать новый этап в новой стране. Это уже четвёртая страна на моём карьерном пути. Мне нравится Монако, и я думаю, что это правильное место и верный проект для меня. Всегда неприятно, когда кому-то нужно покинуть клуб. Я надеюсь, что Роберт Морено в скором времени сможет найти новый клуб. Я желаю ему, его штабу и семье всего наилучшего в дальнейшем», — приводятся слова Ковача на официальном сайте «Монако».
На посту главного тренера «Монако» Ковач сменил Роберта Морено. Испанец возглавил клуб 28 декабря 2019 года, подписав контракт на два с половиной года. До этого коллективом руководил Леонарду Жардим.
Последним местом работы Ковача была «Бавария», откуда он был уволен в 2019 году. Ранее тренировал «Айнтрахт» и сборную Хорватии.
Сезон Лиги 1 завершился после 28 туров, чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен». «Монако», набрав 40 очков, занял девятое место в турнирной таблице чемпионата.
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