Головин провёл первую тренировку в «Монако» под руководством Ковача

Новый главный тренер «Монако» Нико Ковач провёл первую тренировку с командой.



Пресс-служба монегасков опубликовала в «Твиттере» фотографии с занятий. Вместе с партнёрами участие в тренировке под руководством нового наставника принял российский полузащитник Александр Головин.

Напомним, на посту главного тренера «Монако» Ковач сменил Роберта Морено. Испанец возглавил клуб 28 декабря 2019 года, подписав контракт на два с половиной года. До этого коллективом руководил Леонарду Жардим.



Последним местом работы Ковача была «Бавария», откуда он был уволен в 2019 году. Ранее тренировал «Айнтрахт» и сборную Хорватии.



Сезон Лиги 1 завершился после 28 туров, чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен». «Монако», набрав 40 очков, занял девятое место в турнирной таблице чемпионата.