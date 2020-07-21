Давид Алаба хочет получать в «Баварии» € 20 млн в год

Мюнхенская «Бавария» ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Давидом Алабой. Стороны пока не могут согласовать финансовые условия нового договора, сообщает Sport1.de.

Алаба хочет получать € 20 млн в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков действующих чемпионов немецкой Бундеслиги. Руководство клуба пока не готово выполнить требование 28-летнего австрийца.

Давид не хочет уходить из «Баварии», за которую выступает с 2010 года, но сделает это, если не сумеет договориться о повышении зарплаты.

Нынешний контракт Алабы рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в € 65 млн. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Манчестер Сити», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».