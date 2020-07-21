Давид Алаба хочет получать в «Баварии» € 20 млн в год
Мюнхенская «Бавария» ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Давидом Алабой. Стороны пока не могут согласовать финансовые условия нового договора, сообщает Sport1.de.
Алаба хочет получать € 20 млн в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков действующих чемпионов немецкой Бундеслиги. Руководство клуба пока не готово выполнить требование 28-летнего австрийца.
Давид не хочет уходить из «Баварии», за которую выступает с 2010 года, но сделает это, если не сумеет договориться о повышении зарплаты.
Нынешний контракт Алабы рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в € 65 млн. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Манчестер Сити», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».
Райола хочет, чтобы отступные за Доннарумму составили менее € 50 млн
- 21 июля 2020
-
12:04
-
11:55
-
11:30
-
11:27
-
10:47
-
10:46
-
10:21
-
10:07
-
10:00
-
09:46
-
09:33
-
08:51
-
08:24
-
06:27
-
05:54
-
05:41
-
05:19
-
04:44
-
04:22
-
04:02
-
03:50
-
03:30
-
03:10
-
02:48
-
02:32
-
01:47
-
01:28
-
00:42
-
00:24
-
00:10
-
00:07
- 20 июля 2020
-
23:55
-
23:26
-
23:21
-
23:05
Партнерский контент