Лапорта и Росель намерены баллотироваться на пост президента «Барселоны»

На грядущих выборах президента «Барселоны», которые пройдут в 2021 году, может быть серьёзная конкуренция.



Как сообщил журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones, баллотироваться на пост нового главы каталонского клуба намерены Жоан Лапорта и Сандро Росель, в прошлом уже возглавлявшие сине-гранатовых.



Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. Росель стал следующим главой сине-гранатовых, а в 2014 году был вынужден подать в отставку из-за скандала с трансфером нападающего Неймара. Впоследствии функционер был арестован в 2017 году, а спустя два года вышел из тюрьмы.



В настоящее время главой «Барселоны» является Хосеп Мария Бартомеу, занимавший пост вице-президента при Роселе.

Лапорта намерен вновь стать президентом «Барселоны» и вернуть в клуб Гвардиолу