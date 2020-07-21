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Лапорта и Росель намерены баллотироваться на пост президента «Барселоны»

Лапорта и Росель намерены баллотироваться на пост президента «Барселоны»
Футбол / Испания 0

На грядущих выборах президента «Барселоны», которые пройдут в 2021 году, может быть серьёзная конкуренция.

Как сообщил журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones, баллотироваться на пост нового главы каталонского клуба намерены Жоан Лапорта и Сандро Росель, в прошлом уже возглавлявшие сине-гранатовых.

Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. Росель стал следующим главой сине-гранатовых, а в 2014 году был вынужден подать в отставку из-за скандала с трансфером нападающего Неймара. Впоследствии функционер был арестован в 2017 году, а спустя два года вышел из тюрьмы.

В настоящее время главой «Барселоны» является Хосеп Мария Бартомеу, занимавший пост вице-президента при Роселе.

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